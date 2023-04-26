Bright Food

г. Челябинск bbright-food74@yandex.ru 8-951-445-21-39
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Доставка правильного питания

Доставка правильного питания в Челябинске – это идеальное решение для тех, кто хочет питаться вкусно, сбалансированно и без лишних хлопот.

Мы предлагаем готовые рационы здорового питания с доставкой по цене от 606 руб/день. Все блюда составлены с учетом оптимального баланса калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ), поэтому подходят для похудения, поддержания формы и набора мышечной массы.

📌 Специальное предложение:

  • Скидка — 500 руб. на первый заказ от 3-х дней (по промокоду «дружба»)
  • +1 день в подарок при заказе от 5 дней (по промокоду «+1»)

Почему выбирают нашу доставку правильного питания?

Только качественные и свежие продукты

Доставка на дом или в офис в удобное время

Сбалансированные ПП-рационы на день, неделю и месяц

Выгодная цена — от 606 руб/день

Выберите подходящий рацион на странице Рационы или узнайте
больше О нас

Наша Группа VK —
https://vk.com/bright_food74

Подробнее о нас

Немного о том, почему с нами так комфортно

Мы делаем жизнь проще, вкуснее и немного лучше

Качественные продукты

Мы работаем только с проверенными поставщиками, предлагая готовые рационы правильного питания из свежих продуктов. Идеально для ПП-обедов и питания на неделю

Cовременная кухня

Готовая еда на неделю с доставкой готовится на современной кухне. В меню готовые рационы, ПП-обеды и диетическое питание, подходящее для похудения и поддержания формы

Доставка в Челябинске

Заказы принимаем ежедневно до 10.00 на вечернюю доставку. Доставка ежедневно на следующий день. В пятницу доставка на выходные. Время доставки ежедневно с 14:00 до 22:00

Наши рационы

Выберите лучший вариант рациона для себя, исходя из своих пожеланий

DETOX(Детокс) от 2490
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LIGHT(Лайт) от 790
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LIGHT + (Лайт+) от 890
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FIT(Фит) от 990
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FIT +(Фит+) от 1090
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BALANCE(БАЛАНС) от 1100
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POWER(Пауэр) от 1190
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POWER +(Пауэр+) от 1350
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Зеленым отмечена зона бесплатной доставки

Отзывы наших клиентов

Что говорят наши клиенты о нас

Мне как владельцу бизнеса очень удобно заказывать рацион питания ежедневно, здесь действительно вкусная и здоровая пища, удобная доставка

Александр

Наиболее гибкий и внимательный сервис, из тех, что я пользовался. Вкусная еда, разнообразное меню, аккуратная упаковка. Умеренные цены, как для обслуживания такого уровня.

Павел

Для спортсменов очень важно регулярное и качественное здоровое питание, я и мои клиенты довольны сервисом. При напряженном графике так сложно поесть вовремя и именно то, что нужно.

Дмитрий

Заказывала рацион на неделю, очень довольна, еда вкусная, разнообразная, и учитывает все мои пожелания относительно продуктов, которые я не употребляю. Доставка всегда своевременная, что важно для меня.

Мария

Очень долго сотрудничали с сервисом, ну что я могу сказать однозначно могу рекомендовать!
Всегда вкусно, красиво, вовремя, даже, когда я не могла принять доставку, привозили, куда мне удобно, всегда с пониманием и заботой, успехов вам!

Елена

Bright Food

Сервис специально для тех, кто хочет быть здоров, питаться вкусно и правильно и при этом не тратить время на приготовление пищи.

Наши контакты

г. Челябинск

8-951-445-21-39 bbright-food74@yandex.ru

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