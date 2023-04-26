Bright Food

Доставка правильного питания

Доставка правильного питания в Челябинске – это идеальное решение для тех, кто хочет питаться вкусно, сбалансированно и без лишних хлопот.

Мы предлагаем готовые рационы здорового питания с доставкой по цене от 606 руб/день. Все блюда составлены с учетом оптимального баланса калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ), поэтому подходят для похудения, поддержания формы и набора мышечной массы.

📌 Специальное предложение:

Скидка — 500 руб. на первый заказ от 3-х дней (по промокоду «дружба» )

на первый заказ от 3-х дней (по промокоду ) +1 день в подарок при заказе от 5 дней (по промокоду «+1»)

Почему выбирают нашу доставку правильного питания?

Только качественные и свежие продукты

Доставка на дом или в офис в удобное время

Сбалансированные ПП-рационы на день, неделю и месяц

Выгодная цена — от 606 руб/день

Выберите подходящий рацион на странице Рационы или узнайте

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